Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк: Избирательное законодательство нужно пересмотреть

    26.06.2018 13:02 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Непризнание итогов местных выборов в Кишиневе становится чрезвычайно опасным прецедентом для всех партий, включая ДПМ. Об этом заявил лидер демократов Влад Плахотнюк в интервью timpul.md.

    Политик подтвердил свое мнение и партии, которую возглавляет, заявив, что выборы прошли свободно и демократично.  «Мы не можем исключать того факта, что на парламентских выборах мы окажемся в такой же ситуации, после того как некоторые люди оспорят результаты в определенных избирательных округах и найдут различные лазейки в законе, которые позволят аннулировать мандаты. Вот почему мы попросили наших юристов начать анализ как законов, применяемых судами в их решениях, так и всего избирательного законодательства, чтобы понять, где можно найти другие лазейки, которые приведут к использованию закона для непризнания итогов выборов, в независимости от партии или кандидата, и посмотреть, как их можно устранить», - сказал Плахотнюк.

    Лидер демократов также сказал, что попросит фракцию ДПМ в парламенте создать комиссию для анализа нарушений в кампании. «Нужно будет серьезно обсудить и то, что произошло на выборах в Кишиневе не только во втором туре, но и в первом туре. Были нарушения избирательного законодательства, которые, даже если и не привели бы к непризнанию итогов выборов, также являются опасным прецедентом для будущих выборов. Здесь также нужен анализ», - пояснил председатель ДПМ.

    По его словам, другой вопрос, который проигнорировали судьи и большая часть общественного мнения, - это участие иностранных граждан в выборах.  «Закон был просто растоптан теми, кто предложил нам его инициировать. Теперь, что мы будем делать на парламентских выборах после созданного ими прецедента? Будем ли мы смотреть на социалистов, марширующих по Кишиневу с портретами лидеров Российской Федерации? Из-за этих нарушений, к сожалению, у нас появился очень опасный прецедент для осенних выборов, и нам придется прояснить эту ситуацию. Странно, что наказана избирательная агитация, но было пропущено, по моему мнению, более серьезное нарушение - нарушение закона об использовании иностранных политиков на выборах», - отметил Плахотнюк.

    Обновлено ( 26.06.2018 13:03 )  

       

       

       

       

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