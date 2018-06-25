Владимир Воронин: только вместе с Россией можно объединить страну

Владимир Воронин: Официальные власти не должны носиться с резолюцией, как с писаной торбой, а работать в направлении решения приднестровской проблемы.

Еще один «комариный укус» в адрес России, - так прокомментировал председатель ПКРМ Владимир Воронин резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув, что подобные резолюции не будут способствовать ровным счетом ничему, даже если ООН будет принимать их ежедневно. Лидер коммунистов считает, что резолюция ООН носит, скорее, рекомендательный, а вернее – политический характер. «Никаких проблем, а в особенности проблемы территориальной целостности Молдовы, этот документ не решает и решить не может. Поэтому официальные власти не должны носиться с этой резолюцией, как с писаной торбой, а ежедневно работать в направлении решения приднестровской проблемы. Во имя этой великой цели следует отбросить все эти бредовые идеи о так называемой «великой унире», о НАТО и прочие недальновидные и опасные затеи, подбрасываемые нашей безграмотной власти из-за Прута и из-за океана», подчеркнул он. «Вот уже скоро 10 лет, как переговоры по приднестровскому урегулированию ведутся в формате «пять плюс два». С известным результатом, вернее – с его отсутствием. Следует констатировать, что переговорный формат «пять плюс два» продемонстрировал свою полную неэффективность. А потому те, кто сегодня неконституционным путем удерживает власть в стране, обязаны просить Россию о начале прямых переговоров по этому вопросу. Подчеркиваю: переговоры должны вестись напрямую между Молдовой и Россией, без посредников. Всем уже давно понятно, что только вместе с Россией можно объединить страну», - заявил Воронин.