Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ирина Влах: Русский язык - та основа, на которой держится национальное согласие в Молдове

    25.06.2018 12:11 TVC21 Новости - Политика

    Фото:TVC21

    Власти Гагаузской автономии не допустят изменения статуса русского языка на территории региона, несмотря на решение Конституционного суда Молдовы, по которому русский язык потерял статус языка межнационального общения в стране.

    Об этом башкан автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) в составе Республики Молдова Ирина Влах рассказала в понедельник газете "Известия.

    "В Гагаузии функционировали и будут функционировать школы, детские сады и другие образовательные учреждения на русском языке. Ведь 98% детсадов, школ, колледжей и институтов региона предоставляют образование на русском языке. Мы не допустим изменения статуса русского в автономии", - рассказала Влах.

    Как напомнила глава Гагаузии, на территории автономно-территориального образования действует закон о правовом статусе региона, а также уложение (конституция) Гагаузии, которые закрепляют в этой части Молдовы три официальных языка: молдавский, гагаузский и русский.

    "Русский язык - та основа, на которой держится национальное согласие в Молдове. Правящие силы делают все для того, чтобы русский перестал быть языком межнационального общения на территории страны", - подчеркнула глава Гагаузии.

    Влах отметила, что жители Молдовы и, в частности, Гагаузии, возмущены решением КС. "Тем не менее мы должны сделать все возможное, чтобы население Молдовы могло смотреть телевидение на русском, читать книги на этом языке, а также необходимо развивать сотрудничество с Россией", - убеждена башкан.

    Обновлено ( 25.06.2018 12:14 )  

       

       

       

       

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