В центре Кишинева прошел массовый протест

В столице прошла акция протеста против решения о признании недействительным мандата избранного примара Андрея Нэстасе.

Избранный жителями Кишинева мэром, но не получивший мандат по решению городского суда, Андрей Нэстасе призвал своих избирателей выйти на площадь. Людей на улицы звали и представители других партий.

Экс-мэр молдавской столицы Дорин Киртоакэ заявил, что голосование в Кишиневе нужно защитить всеми средствами – от протестов до гражданского неповиновения, как в Армении.

Отметим, что ранее сотрудники правоохранительных органов сообщили в рамках пресс-конференции, что было выявлено несколько человек, которые через социальные сети призывают и подстрекают к насилию на протесте.