Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Мы ожидали подобных действий, но думали, что они произойдут на парламентских выборах

    23.06.2018 13:06 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что ожидала такие действия, как аннулирование выборов примара Андрея Нэстасе, но считала, что они произойдут на парламентских выборах. Об этом политик заявила на одном из частных телеканалов.

    Лидер ПДС утверждает, что если Высшая судебная палата утвердит аннулирование выборов, это будет означать, что лидер правящей партии объявляет «войну» гражданам и больше не имеет значение мнение партнеров по развитию. «ВСП должна бы отменить решения первых двух инстанций и сказать, что нет причин, чтобы объявлять выборы недействительными», — заявила Майя Санду.

    Лидер ПДС считает, что причиной аннулирования мандата примара не является бизнес с недвижимостью в Кишиневе, как было сказано ранее, а победа на парламентских выборах. «Если не будут признаны выборы в Кишиневе, стоит ли строить иллюзии, что власти признают результаты парламентских выборов?», — задается вопросу Майя Санду.

    Она утверждает, что очень важно, чтобы в акции протеста, которая будет организована в воскресенье, приняло участие как можно больше людей. В то же время, она отметила, что после протеста, который прошел в среду вечером, многие протестующие утверждают, что пришли домой с посторонними предметами в их сумках, в том числе ножами для бумаги. «Когда я пришла на площадь Великого Национального Собрания заметила, что среди нас были люди в штатском, которые было ясно, что не являются из команды протестующих. И, кажется, некоторым из них удалось бросить в сумки людей посторонние предметы», — заявила лидер ПДС. По ее словам, таким образом, власти хотят дискредитировать протест.

     

       

       

       

       

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