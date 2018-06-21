Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин раскритиковал избирательную систему в Молдове

    21.06.2018 16:13 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин подверг критике избирательную реформу в Молдове, считая, что она играет на руку действующей власти.

    Как сообщили в руководстве ПКРМ, такое мнение он высказал накануне на встрече с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

    Говоря о намеченных на конец года в Молдове парламентских выборах, которые пройдут уже по новой, смешанной системе, Воронин подчеркнул, что избирательная реформа, "внедренная правящим режимом и его политическими сателлитами, дает преимущества кандидатам от власти, открывает широкие возможности для применения административного ресурса, подкупа избирателей и фальсификаций".

    Также на встрече обсуждалась "общественно-политическая ситуация в стране, вопросы, связанные с использованием органов конституционной юрисдикции в интересах власти, многочисленные угрозы государственности Молдовы".

    Стороны условились поддерживать регулярные контакты.

     

       

       

       

       

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