Сильвия Раду: решение суда удивительное и непонятное

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Бывшая врио примара Кишинева Сильвия Раду считает, что нарушения, выявленные столичным судом, которые легли в основу признания выборов недействительными, "не были настолько серьезными".

"Вчерашнее решение суда удивительное и непонятное. Я не знаю причин, но думаю, что выявленные нарушения были не настолько серьезными для принятия подобного решения. От этого пострадает город. Каждый день, проведенный без примара, ставит под угрозу находящиеся в процессе проекты", - написала Сильвия Раду.

Она выразила надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится в вышестоящей судебной инстанции, а у Кишинева появится примар, избранный гражданами, который займется решением насущных проблем.