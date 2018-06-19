Суд признал результат местных выборов от 3 июня недействительным. Андрей Нэстасе не получил мандат мэра Кишинева. Решение было принято несколько минут назад судом сектора Центр. "Для мафии голос граждан не имеет значения. Это необоснованное решение", - заявил Андрей Нэстасе.

По словам бывшего главы ЦИК Штефана Урыту, при признании местных выборов недействительными, досрочных выборов в этом году не будет. Они пройдут согласно намеченному плану в следующем году. Пока исполнять обязанности мэра Кишинева продолжит Руслан Кодряну.

Андрей Нэстасе заявил, что организует протесты против решения суда. «Мы знаем, с кем имеем дело, для них не имеют значения голоса граждан. Я хотел, что бы заседание было открытым. Прессе не разрешили присутствовать, я не знаю почему. Они тянули до ночи, опасались, что будут проблемы", - заявил Нэстасе.

В то же время Настасе призвал сторонников успокоиться и не поддаваться провокациям. "Мы опротестуем это решение и подготовимся к протестам. А сегодня вечером призываю людей пойти домой. Здесь много полиции. Не исключено, что подготовлены разные сценарии и провокации", - сказал Нэстасе.