Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Суд признал результат местных выборов от 3 июня недействительным. Андрей Нэстасе не получил мандат мэра Кишинева

    19.06.2018 21:51 TVC21 Новости - Политика

    Суд признал результат местных выборов от 3 июня недействительным. Андрей Нэстасе не получил мандат мэра Кишинева. Решение было принято несколько минут назад судом сектора Центр. "Для мафии голос граждан не имеет значения. Это необоснованное решение", - заявил Андрей Нэстасе.

    По словам бывшего главы ЦИК Штефана Урыту, при признании местных выборов недействительными, досрочных выборов в этом году не будет. Они пройдут согласно намеченному плану в следующем году. Пока исполнять обязанности мэра Кишинева продолжит Руслан Кодряну.

    Андрей Нэстасе заявил, что организует протесты против решения суда.  «Мы знаем, с кем имеем дело, для них не имеют значения голоса граждан. Я хотел, что бы заседание было открытым. Прессе не разрешили присутствовать, я не знаю почему. Они тянули до ночи, опасались, что будут проблемы", - заявил Нэстасе.

    В то же время Настасе призвал сторонников успокоиться и не поддаваться провокациям. "Мы опротестуем это решение и подготовимся к протестам. А сегодня вечером призываю людей пойти домой. Здесь много полиции. Не исключено, что подготовлены разные сценарии и провокации", - сказал Нэстасе.

    Обновлено ( 19.06.2018 22:00 )  

       

       

       

       

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