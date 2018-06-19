Владимир Воронин: ПКРМ обязательно войдет в новый парламент

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Лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин говорит, что пока не готовит преемника на пост председателя ПКРМ. Политик отметил, что у него еще есть силы, чтобы стоять во главе партии.

Об этом он заявил в ходе передачи „Политика Натальи Морарь”.

Лидер коммунистов отметил, что все вопросы, касающиеся должности руководителя партии, решаются на съезде формирования, и это вопрос времени. По его словам, на съезде партии будет решен вопрос должности председателя, а так же стратегии участия в избирательной кампании к парламентским выборам. „Это не моя должность, это должность моих товарищей и команды”, - отметил председатель ПКРМ.

Вместе с тем, лидер коммунистов заявил, что ему неоднократно было предложено изменить название партии. „С момента создания нашей партии, которой в этом году, 22 октября, исполнится 25 лет, были постоянные попытки нас уничтожить, и когда мы были у власти, и когда были в оппозиции, и теперь только за то, что у нас это название – Партия коммунистов. Эти попытки не прекращаются. И изнутри страны, и извне”, - заявил Владимир Воронин.

Что касается парламентских выборов этого года, Владимир Воронин сказал, что возглавляемое им формирование обязательно войдет в законодательный орган, но не может прогнозировать сколько мандатов получит.