Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Кирилл Габурич потребовал от ЖДМ разобраться в ситуации с контрабандой сигарет
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич обратился к директору предприятия «Железная дорога ...
    11
    Влад Плахотнюк о бельцких властях: Плохому танцору что-то мешает
    Фото: TVC21 В ходе брифинга Демократической партии 19 июня, лидер политформирования Влад Плахотнюк развеселил зрителей ...
    18
    Лянкэ: Проект Резолюция ООН о выводе российских войск носит символический характер
    Фото: TVC21 Вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ считает, что проект Резолюция ООН о выводе российских войск ...
    13
    Владимир Воронин: ПКРМ обязательно войдет в новый парламент
    Фото: TVC21 Лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин говорит, что пока не готовит преемника на пост ...
    33
    Усатый: На украденные миллионы Шор дарил часы и
    Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый прокомментировал заявления мэра Оргеева. ...
    65
    Андрей Нэстасе: Если мой мандат недействителен, я попрошу народную поддержку
    Лидер платформы DA и избранный мэр Кишинева, заявил, что ситуация с мандатом направлена не против него, а против Кишиневцев. ...
    171
    Андриан Канду: Объединение в такой форме, как Шалару хочет достичь, - это означает гибель Республики Молдова
    В результате «унири» в том виде, в каком ее видит экс-президент Румынии Траян Бэсеску и его соратник по партии Анатол ...
    308
    Сильвия Раду считает, что проиграла на выборах столичного градоначальника из-за ассоциации с ДПМ
    Фото: TVC21 Бывшая и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду считает, что проиграла на выборах столичного градоначальника из-за ...
    145
    Владимир Воронин о депутатах покинувших ПКРМ: Они стали машиной для голосования
    Фото: TVC21 Фракция Партии коммунистов в Парламенте представила и поддержала инициативы, ориентированные на интересы ...
    280
    Джеймс Петтит: Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых
    Размер нового офиса посольства США в Молдове ещё не определен, однако здание должно быть удобным для наших сотрудников. ...
    438

    • Владимир Воронин: ПКРМ обязательно войдет в новый парламент

    19.06.2018 16:06 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин говорит, что пока не готовит преемника на пост председателя ПКРМ. Политик отметил, что у него еще есть силы, чтобы стоять во главе партии.

    Об этом он заявил в ходе передачи „Политика Натальи Морарь”.

    Лидер коммунистов отметил, что все вопросы, касающиеся должности руководителя партии, решаются на съезде формирования, и это вопрос времени. По его словам, на съезде партии будет решен вопрос должности председателя, а так же стратегии участия в избирательной кампании к парламентским выборам. „Это не моя должность, это должность моих товарищей и команды”, - отметил председатель ПКРМ.

    Вместе с тем, лидер коммунистов заявил, что ему неоднократно было предложено изменить название партии. „С момента создания нашей партии, которой в этом году, 22 октября, исполнится 25 лет, были постоянные попытки нас уничтожить, и когда мы были у власти, и когда были в оппозиции, и теперь только за то, что у нас это название – Партия коммунистов. Эти попытки не прекращаются. И изнутри страны, и извне”, - заявил Владимир Воронин.

    Что касается парламентских выборов этого года, Владимир Воронин сказал, что возглавляемое им формирование обязательно войдет в законодательный орган, но не может прогнозировать сколько мандатов получит.

     

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca