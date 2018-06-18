Андрей Нэстасе: Если мой мандат недействителен, я попрошу народную поддержку

Лидер платформы DA и избранный мэр Кишинева, заявил, что ситуация с мандатом направлена не против него, а против Кишиневцев. Он призвал сторонников выйти на протест, если мандат не утвердят в ближайшие сроки.

"Через два дня документы должны были быть отправлены в суд, а затем в течение десяти дней эти документы, все действия, связанные с избирательным процессом, были рассмотрены и вынесен вердикт. Если мы сделаем расчет, прошло две недели и этого не произошло", - сказал Андрей Нэстасе.

Нэстасе рассказал, что сегодня он вернулся из-за границы, где встретился с представителями диаспоры, с экспертами, а также с мэром Вены и несколькими советниками. Там, по словам Андрея Нэстасе, налажены хорошие контакты, но на том основании, что его мандат не подтвержден, они не могут начать работу.

"Если мой мандат недействителен, я попрошу народную поддержку, и мы выступим с протестом. Более чем очевидно, что это незаконно - кто-то пытается помешать голосованию людей, и такое в демократии недопустимо", - отметил Андрей Нэстасе.