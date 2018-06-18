Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Усатый: На украденные миллионы Шор дарил часы и
    Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый прокомментировал заявления мэра Оргеева. ...
    8
    Андрей Нэстасе: Если мой мандат недействителен, я попрошу народную поддержку
    Лидер платформы DA и избранный мэр Кишинева, заявил, что ситуация с мандатом направлена не против него, а против Кишиневцев. ...
    29
    Андриан Канду: Объединение в такой форме, как Шалару хочет достичь, - это означает гибель Республики Молдова
    В результате «унири» в том виде, в каком ее видит экс-президент Румынии Траян Бэсеску и его соратник по партии Анатол ...
    248
    Сильвия Раду считает, что проиграла на выборах столичного градоначальника из-за ассоциации с ДПМ
    Фото: TVC21 Бывшая и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду считает, что проиграла на выборах столичного градоначальника из-за ...
    89
    Владимир Воронин о депутатах покинувших ПКРМ: Они стали машиной для голосования
    Фото: TVC21 Фракция Партии коммунистов в Парламенте представила и поддержала инициативы, ориентированные на интересы ...
    219
    Джеймс Петтит: Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых
    Размер нового офиса посольства США в Молдове ещё не определен, однако здание должно быть удобным для наших сотрудников. ...
    366
    Дорин Киртоакэ: Следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS
    Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ накануне, в эфире программы "Important" прокомментировал прошедшие и будущие выборы. ...
    297
    Майя Санду требует у Шора 200 000 леев за моральный ущерб
    Лидер PAS Майя Санду заявила, что будет судиться с Иланом Шором за ложные обвинения, о чем уже уведомила Партию Шор. ...
    174
    Суд отложил решение о признании результатов выборов действительными
    Суд Кишинева отложил вынесение решения о признании действительными выборов, состоявшихся 3 июня. Таким образом, Андрей ...
    359
    Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали
    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК ...
    547

    • Андрей Нэстасе: Если мой мандат недействителен, я попрошу народную поддержку

    18.06.2018 21:19 TVC21 Новости - Политика

    Лидер платформы DA и избранный мэр Кишинева, заявил, что ситуация с мандатом направлена не против него, а против Кишиневцев. Он призвал сторонников выйти на протест, если мандат не утвердят в ближайшие сроки.

    "Через два дня документы должны были быть отправлены в суд, а затем в течение десяти дней эти документы, все действия, связанные с избирательным процессом, были рассмотрены и вынесен вердикт. Если мы сделаем расчет, прошло две недели и этого не произошло", - сказал Андрей Нэстасе.

    Нэстасе рассказал, что сегодня он вернулся из-за границы, где встретился с представителями диаспоры, с экспертами, а также с мэром Вены и несколькими советниками. Там, по словам Андрея Нэстасе, налажены хорошие контакты, но на том основании, что его мандат не подтвержден, они не могут начать работу. 

    "Если мой мандат недействителен, я попрошу народную поддержку, и мы выступим с протестом. Более чем очевидно, что это незаконно - кто-то пытается помешать голосованию людей, и такое в демократии недопустимо", - отметил Андрей Нэстасе.

    Обновлено ( 18.06.2018 21:26 )  

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca