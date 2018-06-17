Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Объединение в такой форме, как Шалару хочет достичь, - это означает гибель Республики Молдова

    17.06.2018 20:30 TVC21 Новости - Политика

    В результате «унири» в том виде, в каком ее видит экс-президент Румынии Траян Бэсеску и его соратник по партии Анатол Шалару, Молдову ждет гражданская война. Учитывая, что в Молдове есть автономная Гагаузия, нам следует «быть осторожнее». Такого мнения придерживается председатель молдавского парламента Андриан Канду.

    В интервью украинскому изданию censor.net.ua, Канду заявил, что хотя и обладает румынским гражданском, однако «не считает себя унионистом».  «Я думаю, что унионизм в форме такой, как Шалару хочет достичь, - это означает гибель Республики Молдова. Наша страна - многонациональна. У нас есть, например, Гагаузия на юге и Приднестровье на севере. Мы должны быть очень-очень-очень аккуратны», - заявил Канду.

    Он подчеркнул, что прямое присоединение «в самом плохом варианте означает гражданскую войну с жертвами, а в самом хорошем - присоединение нескольких сел, районов или половины Кишинева».

    По его словам, после решения КС о том, что закон, по которому русский получил статус языка межнационального общения, признан устаревшим, «в стране ничего не изменилось».

    «Я хочу Вам сказать, что новое поколение всё меньше и меньше разговаривает на русском языке и меньше и меньше смотрит русское телевидение. Потому что время всё расставит по своим местам. А закон тот, который Конституционный суд решил, что он уже старый и нефункциональный - он был принять ещё при Советском Союзе, до Конституции. Время меняется, люди меняются. Русский язык у нас остаётся языком, которым пользуются и гагаузы, и русскоговорящие - россияне, чехи, болгары и так далее», - заключил политик.

    По мнению политика, в Молдове унионистов не более 20 процентов от общего числа населения.

     

       

       

       

       

       

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