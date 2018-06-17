Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин о депутатах покинувших ПКРМ: Они стали машиной для голосования

    17.06.2018 20:18 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Фракция Партии коммунистов в Парламенте представила и поддержала инициативы, ориентированные на интересы страны и граждан Республики Молдова, особенно социальные и экономические инициативы. Эти заявления были сделаны на пленуме Центрального Комитета партии.

    Председатель ПКРМ Владимир Воронин сказал, что инициативы правительства не для граждан. Политик похвалил своих партийных коллег, заявив, что они являются опытными людьми, как в партии, так и в Парламенте. Воронин заявил, что  депутаты, покинувшие Партию коммунистов  стали всего лишь „машиной для голосования”.

    Председатель парламентской  фракции Инна Шупак сказала, что коммунисты способствовали увеличению пособий для участников Второй мировой войны и компенсаций по уходу за детьми с тяжелой формой инвалидности в возрасте до 18 лет. По инициативе ПКРМ был поддержан проект, согласно которому стоимость полиса обязательного медицинского страхования оставалась неизменной в течение нескольких лет. Аналогичным образом, в Парламенте были инициированы дискуссии в связи с похищенным миллиардом, в этом отношении коммунисты обнаружили, что до сих пор не было достигнуто конкретных результатов в расследовании случаев мошенничества.

    Депутат также сказала, что ПКРМ борется за государственность Республики Молдова, а „главным героем борьбы против государственности” - лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, и это демонстрируют инициативы, выдвинутые ДПМ в Парламенте, и не только. В своем докладе Инна Шупак также жаловалась на „предателей” в партии, которые согласились принимать деньги для присоединения к  ДПМ.

     

       

       

       

       

       

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