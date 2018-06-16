Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дорин Киртоакэ: Следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS

    16.06.2018 11:15 TVC21 Новости - Политика

    Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ накануне, в эфире программы "Important" прокомментировал прошедшие и будущие выборы. Говоря о грядущих парламентских выборах, Киртоакэ отметил, что следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS. Он заявил, что Либеральной партии и PAS следует объединить усилия для победы, независимо от различающихся взглядов.

    "Если бы в столице не было унионистов, мы бы не выиграли выборы примара. Мы должны объединиться в правую силу", заявил Киртоакэ.

    Он также прокомментировал конфликт между лидерами партии Шора и PAS, отметив, что Илан Шор распространяет только информацию, которая может быть принята правоохранительными органами для несправедливого обвинения Майи Санду.

    "Я думаю, что режим продолжает делать начатое, но теперь это делается по инерции и из-за глупости. Илана Шора попросили делать это и до начала выборов, и до того, как они будут спланированы. Он давно говорит, что якобы выбросил деньги Филата, которые дошли до Майи Санду. Он - клеветник, ложный обвинитель, дешевый инструмент и выполняет роль", заявил Киртоакэ.

     

       

       

       

       

       

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