Дорин Киртоакэ: Следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS

Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ накануне, в эфире программы "Important" прокомментировал прошедшие и будущие выборы. Говоря о грядущих парламентских выборах, Киртоакэ отметил, что следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS. Он заявил, что Либеральной партии и PAS следует объединить усилия для победы, независимо от различающихся взглядов.

"Если бы в столице не было унионистов, мы бы не выиграли выборы примара. Мы должны объединиться в правую силу", заявил Киртоакэ.

Он также прокомментировал конфликт между лидерами партии Шора и PAS, отметив, что Илан Шор распространяет только информацию, которая может быть принята правоохранительными органами для несправедливого обвинения Майи Санду.

"Я думаю, что режим продолжает делать начатое, но теперь это делается по инерции и из-за глупости. Илана Шора попросили делать это и до начала выборов, и до того, как они будут спланированы. Он давно говорит, что якобы выбросил деньги Филата, которые дошли до Майи Санду. Он - клеветник, ложный обвинитель, дешевый инструмент и выполняет роль", заявил Киртоакэ.