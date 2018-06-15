Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Суд отложил решение о признании результатов выборов действительными

    15.06.2018 10:51 TVC21 Новости - Политика

    Суд Кишинева отложил вынесение решения о признании действительными выборов, состоявшихся 3 июня. Таким образом, Андрей Нэстасе еще не может вступить в должность генерального примара столицы.

    Причиной отсрочки является решение Апелляционного суда, который установил, что 3 июня, в день проведения второго тура местных выборов, Андрей Нэстасе выступал с избирательной агитацией.

    Александру Слюсарь, вице-председатель ППДП, утверждает, что задержка предпринимается для того, чтобы в примэрии успели завершить или скрыть некоторые схемы.

    "Апелляция была подана вчера в конце дня, когда уже было известно, что на сегодня судом Центра запланирована валидация мандата. Вчера, в четыре часа пополудни, в Высшую судебную палату была подана кассационная жалоба, чтобы затруднить процесс признания действительности сегодняшнего мандата. На лицо тенденция и намерение подождать еще один, еще два, еще три дня, пока все схемы не будут завершены или скрыты", - заявил Слюсарь.

    Вице-председатель ППДП также сослался на отсутствие некоторых документов в первом туре.

    "По-моему, это смешно. Все необходимые бумаги были доставлены в суд Центра в понедельник. У суда было в распоряжении почти 5 дней, что проанализировать их и увидеть, что отсутствуют какие-то документы", - сказал Александру Слюсарь.

     

       

       

       

       

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