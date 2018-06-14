Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: Игорю Додону подошло бы почетное звание Народного артиста

    14.06.2018 12:37 TVC21 Новости - Политика

    Фото:TVC21

    Додону подошло бы почетное звание Народного артиста или «Артиста-путешественника» — выбор зависит от Министерства культуры, к которому намерена обратиться Партия коммунистов с соответствующей просьбой. 

    Об этом председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил на пресс-конференции, подчеркнув, что коммунистам не нравится то, как подает себя действующий глава государства.

    По словам Воронина, Игорь Додон и Партия социалистов «легли» под Демократическую партию и выполняют любой её приказ.

    «Что ему здесь, дома, делать? Собрал клубнику с Киркоровым. <...> Народ ждет от них чего-то важного, серьезного, кардинального, но у него нет полномочий. У него есть только те, которые есть у председателя парламента, правда и здесь не все. У него нет ни полномочий, ни возможностей, ни способностей. Он лег под демократов и делает то, что говорят демократы. Он и его социалисты, вместе, во всех ситуациях: и в парламенте, и в обществе», — сказал Воронин.

    Журналисты спросили лидера ПКРМ, что он думает по поводу награждения российского певца Филиппа Киркорова званием Народный артист Молдовы.

    «Мы говорили внутри фракции и подготовим обращение в Министерство культуры, правительство и парламент, чтобы присвоить Додону титул Народного артиста, "Артиста-путешественника" или "лягушки-путешественницы". Есть такая сказка», — добавил политик.

     

       

       

       

       

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