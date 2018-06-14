Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрий Лянкэ: Слухи о том, что я причастен к краже миллиарда - слова на ветер

    14.06.2018 12:26 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    После публикациии Антикорупционной прокуратурой документа, в котором излагается стратегия восстановления средств, похищенных у трех банков, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ дал понять, что  заявления некоторых политиков о том, что он был вовлечен в эту схему, оказались пустыми разговорами.

    "Приветствую публикацию Стратегии восстановления похищенных финансовых ресурсов из банковского сектора (...) Наконец граждане Республики Молдова могут объективно увидеть события, произошедшие с 2007 по 2014 гг, в том числе - и за моей спиной, и которые способствовали хищению средств из трех банков", заявил Лянкэ.

    По словам политика, можно заметить, как целые кампании по введению в заблуждение рушатся, а заявления популистских политиков, которые оказались вовлеченными в эту схему - не более чем пустыми словами.

    "Сегодня мы живем в момент истины, момент, который подтверждает, что гарантии, предлагаемые правительством, которые я имел честь возглавить в 2014 году, были шагом верным и единственно возможным способом спасти Республику Молдова от финансового краха", заключил Юрие Лянкэ.

     

       

       

       

       

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