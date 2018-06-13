Андриан Канду уверен, что деньги из ЕС поступят в страну, потому что РМ выполнила все условия

Председатель парламента Андриан Канду уверен, что деньги, обещанные Европейским союзом, поступят в страну в ближайшее время, потому что Молдова выполнила все поставленные ей условия. Заявление было сделано в эфире программы „Important”.

Как сообщил председатель законодательного собрания, в пятницу была начата последняя процедура оценки в отношении Республики Молдова. „Европейский союз говорит, что условия выполнены, и предстоит выплата денег”, - заявил председатель парламента. По словам политика, вопросом о том, поступят ли европейские деньги в Кишинёв, и если да – то когда это произойдёт, больше всего должно интересоваться правительство и власти страны в целом. „Если эти деньги не поступят, то у Павла Филипа, у Андриана Канду и Владимира Плахотнюка возникнет проблема в виде минуса для тех проектов, которые они начали или хотят начать. Мы – те, кто должен быть очень заинтересован в осуществлении ряда проектов на благо граждан”, - сказал политик.

Говоря о местных выборах в Кишиневе спикер сообщил, что лично он голосовал за Андрея Нэстасе и что избранный примар столицы может рассчитывать на поддержку властей, поскольку на первом плане должны стоять интересы граждан. „В случае необходимости, он, конечно, может рассчитывать на правительство и парламент”, - сказал Андриан Канду.