Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк о коалиции с ПДС и ППДП: После выборов – поговорим

    12.06.2018 16:34 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель ДПМ Влад Плахотнюк считает, что заявление Партии Действие и Солидарность, а также Партии Платформа Достоинство и Правда о невозможности коалиции с правящей партией после выборов, вполне логично – ведь они хотят сохранить свой электорат.

    В интервью, которое он дал порталу tribuna.md, Плахотнюк заявил, что будь он на их месте, он точно так же говорил бы до выборов. И все же лидер демократов призывает не форсировать события, которые произойдут после парламентских выборов.

    "Для оппозиционной партии было бы самоубийством заявить, что она готова вступить в альянс с действующей властью. Тогда о какой оппозиционность вообще смогут говорить ПДС и ППДП, если они хотя бы допустят альянс с ДПМ до участия в выборах? Они же автоматически потеряют часть своего электората. Поэтому с политической точки зрения, они поступают правильно, говоря, что не станут вступать в коалицию с ДПМ. Но вот, что будет после выборов - давайте не будет форсировать события. Посмотрим результаты и тогда уже будем говорить", - заявил Плахотнюк.

    Лидер ДПМ добавил также, что на данный момент не стоит путать электорат. Правые партии в этом не заинтересованы. "На данный момент я хочу лишь поприветствовать позицию некоторых представителей западных дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, которые четко обрисовали совместную перспективу демократических и проевропейских партий сразу после осенних парламентских выборов", - подчеркнул Плахотнюк.

     

     

       

       

       

       

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