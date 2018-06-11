Андриан Канду: Пункт о евроинтеграции могут внести в Конституцию до конца года

Европейская интеграция Молдовы, как стратегическая цель, может быть прописана в Конституции до конца года. Об этом заявил в понедельник в Кишиневе председатель парламента Андриан Канду в ходе VII-го заседания молдо-румынской межпарламентской комиссии по европейской интеграции.

По его словам, инициатива о включении в Конституцию фразы о стремлении РМ к евроинтеграции может быть включена в повестку дня парламента в течение ближайших месяцев.

"Последние несколько лет усилия властей направлены на европейскую интеграцию РМ, которая является приоритетом. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, чтобы четко заявить, что единственным направлением развития РМ является евроинтеграция. Надеюсь, мы добьемся успеха как можно скорее", - сказал Канду.

Он отметил ряд законодательных поправок, цель которых заключается в гармонизации национального законодательства со стандартами ЕС и выполнении условий соглашений с ЕС.

Спикер подчеркнул важность активизации двусторонних отношений, посредством совместных инфраструктурных проектов, учитывая, что Румыния в 2019 г. будет председательствовать в Европейском совете.

"Мы чувствуем поддержку Румынии каждый день. Председательство Румынии даст Молдове возможность играть более важную роль в повестке дня Евросоюза", - считает он.