Ренато Усатый: За Нэстасе голосовал и мой электорат

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Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает ошибочным утверждение о том, что на выборах мэра Кишинева победил кандидат проевропейских сил. По его словам, за Андрея Нэстасе проголосовали не только проевропейцы, но и сторонники НП, а также социалистов.

«Некоторые представители СМИ и некоторые политики из Румынии говорят, что победил прорумынский кандидат, что победили проевропейские силы. Нет. За Нэстасе голосовали в том числе многие русскоязычные», — заявил Усатый в эфире на одном из каналов.

По мнению политика, Нэстасе был в шаге от поражения на выборах мэра Кишинева, так как принял поддержку других проевропейских партий, например, ЛП, ПНЕ и ЕНПМ.

«Если бы я был на его месте, и мне предложил поддержку Шалару. Кем сегодня является Шалару, который пытается врать Бэсеску и за спиной Бэсеску, чтобы привлечь больше людей Плахотнюка? Тот же Юрие Лянкэ, который принимал участие в краже миллиарда. Иными словами, Нэстасе обрадовался поддержке всех проевропейских партий, которые являются проплахотнюковскими», — заявил он.