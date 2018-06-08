Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: За Нэстасе голосовал и мой электорат

    08.06.2018 14:38 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает ошибочным утверждение о том, что на выборах мэра Кишинева победил кандидат проевропейских сил. По его словам, за Андрея Нэстасе проголосовали не только проевропейцы, но и сторонники НП, а также социалистов.

    «Некоторые представители СМИ и некоторые политики из Румынии говорят, что победил прорумынский кандидат, что победили проевропейские силы. Нет. За Нэстасе голосовали в том числе многие русскоязычные», — заявил Усатый в эфире на одном из каналов.

    По мнению политика, Нэстасе был в шаге от поражения на выборах мэра Кишинева, так как принял поддержку других проевропейских партий, например, ЛП, ПНЕ и ЕНПМ.

    «Если бы я был на его месте, и мне предложил поддержку Шалару. Кем сегодня является Шалару, который пытается врать Бэсеску и за спиной Бэсеску, чтобы привлечь больше людей Плахотнюка? Тот же Юрие Лянкэ, который принимал участие в краже миллиарда. Иными словами, Нэстасе обрадовался поддержке всех проевропейских партий, которые являются проплахотнюковскими», — заявил он.

    Обновлено ( 08.06.2018 15:13 )  

       

       

       

       

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