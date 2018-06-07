Михай Гимпу: Не фатально, если на парламентских выборах победят левые

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу считает, что приход левых к власти по итогам парламентских выборов может стать правильным выбором. Об этом он заявил в эфире программы Important.

«Скажу вам свое мнение: было бы правильно, чтобы во власти были левые. После четырех лет у людей уже не будет надежды, потому что никто не сможет изменить экономическую и социальную ситуацию. Это будет означать, что все граждане поймут, что только Объединение спасет их»,- заявил либерал.

Он подчеркнул, что такой исход выборов может оказаться полезным унионистам. «Не фатально, если левые победят. Наоборот, мы сможем быстрее продвинуть Объединение. Я уверен, что если левые придут к власти, спустя четыре года, если не раньше все начнется», — отметил председатель Либеральной партии.