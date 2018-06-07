Анатол Шалару: Победа Нэстасе используется как предлог для нападок на Румынию

Лидер Партии национального единства (ПНЕ) Анатола Шалару считает, что Андрей Нэстасе сразу после его победы на выборах мэра Кишинева позволил себе нападки на Румынию. Об этом Шалару написал на своей странице в Facebook, отметив что победа председателя Платформы DA на выборах обусловлена геополитикой, благодаря чему пророссийские силы не пришли в руководство Кишинева.

В этой связи председатель ПНЕ осудил заявления Андрея Нэстасе. «К сожалению, не прошло и дня с победы на выборах, как Андрей Нэстасе и другие проевропейцы начали атаковать Румынию. Я не фанат Социал-демократической партии, но абсурдно обвинять правительство Румынии в работе на Плахотнюка. Абсурдно думать, что страна-член НАТО и ЕС находятся во власти кого-то с берегов реки Бык», — написал Шалару.

По его мнению, происходит ни что иное, как попытка свалить всю вину за происходящее в Молдове на Румынию. Шалару высказал предположение, что информационные атаки в адрес Румынии — часть механизма по дискредитации Румынии и исключении её из стран, влияющих на Молдову.

Председатель ПНЕ обратил внимание на безусловную поддержку, которую Румыния постоянно оказывает Молдове. «Вне зависимости от политического окраса румынского правительства, политика Румынии как страны заключается в безусловной поддержке граждан Республики Молдова. Как унионист, я верю, что лояльность перед румынским государством — это обязательство. Не будем забывать, что до того, как быть проевропейцами, мы румыны!», — подчеркнул Шалару.