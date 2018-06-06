Владимир Воронин: В Кишиневе ничего не изменится, потому что кишиневцы голосуют вслепую

Лидер коммунистов Владимир Воронин заявил, что не голосовал за Андрея Нэстасе на выборах примара Кишинева, подчеркнув, что у председателя ППДП нет никакой перспективы на этой должности. Впрочем, коммунист сообщил что не принимал участия в выборах и не голосовал ни за одного из кандидатов. Об заявил Воронин в эфире программы Important.

По словам Владимира Воронина, оппонент Андрея Нэстасе Ион Чебан также не готов стать примаром Кишинева. Политик уверен, что в Кишиневе ничего не изменится с избранием нового примара, поскольку, несмотря на то, что Андрей Нэстасе знаком с некоторыми проблемами столицы, он не знает, как их решать. «У него нет опыта, нет практики, ничего нет. Он не управлял ничем сложней велосипеда, откуда у него может быть опыт? Полгода в прокуратуре это совсем не то, что нужно уметь и знать в управлении городом», – сказал экс-президент.

Лидер ПКРМ считает, что Андрей Нэстасе будет использовать административные ресурсы Кишинева для получения мандатов на парламентских выборах. В то же время, по его мнению, прошедшие выборы еще раз показали низкую политическую культуру молдавского электората.

«В Кишиневе ничего не изменится. Избранники в примэрии будут использовать административные ресурсы для парламентских выборов, и не более (…) Кишиневцы голосуют вслепую. Все видели с первых дней, что Дорин Киртоакэ ни для чего не годится, но продолжали за него голосовать. Это трагедия. Годами человек живет в селе, затем приезжает в город и через три месяца становится горожанином, знает права, но не осознает обязанности. Поэтому в Кишиневе происходят такие вещи. Он не голосует сознательно за человека, который выполняет свою работу, а голосует по геополитическому принципу. Несмотря на существование множества телеканалов, несмотря на то, что много чего говорится, политическая культура ниже плинтуса», – отметил Воронин.