Влад Плахотнюк: ДПМ берет на себя обязательство и дальше поддерживать западный путь развития

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Демократическая партия Молдовы берет на себя обязательство и дальше поддерживать западный путь развития. Об этом заявил лидер демократов Влад Плахотнюк на встрече с конгрессменом от Техаса Тедом По.

Американский конгрессмен в марте совершил визит в нашу страну, приняв участие в конференции по региональной безопасности, и хорошо знаком с ситуацией в нашей стране. Тед По оценил прогресс Молдовы, достигнутый за последнее время, подчеркнул важность сохранения западного пути страны и подтвердил свою поддержку дальнейшего развития отношений между США и Республикой Молдова.

В данном контексте Влад Плахотнюк заверил американского конгрессмена, что Демократическая партия Молдовы берет на себя обязательство и дальше поддерживать западный путь развития, а также сделать Республику Молдова удобной страной для граждан и привлекательной для инвесторов.

«Мы говорили об экономической ситуации в Республике Молдова и о достижениях, полученных нами в последний период. Мы говорили о внедренных нами реформах и о том, что мы собираемся реализовать. Конечно, мы обсудили приднестровскую проблематику и поговорили о необходимости борьбы с пропагандой из России, а также об укреплении нашей энергетической безопасности», - сказал председатель ДПМ.

Напомним, что лидер ДПМ совершает рабочий визит в США. Его сопровождают вице-председатели ДПМ Андриан Канду и Влад Чеботарь.