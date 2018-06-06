Джеймс Петтит: США будут поддерживать любое молдавское правительство

Независимо от результатов выборов, которые пройдут осенью в Молдове, Соединённые Штаты Америки будут поддерживать любое правительство, которое будет сформировано в результате этого процесса. Заявление было сделано послом США в Кишинёве Джеймсом Петтитом на общественном телеканале Moldova 1.

По мнению дипломата, после парламентских выборов неизбежно будет сформирована проевропейская коалиция, но в составе нескольких партий. „Наши альянс, дружба, сотрудничество с Республикой Молдова не зависят от конкретной политической партии. Для нас Республика Молдова является очень важным союзником”, - заявил Джеймс Петтит.

Комментируя смешанную избирательную систему, дипломат сказал, что она может непредсказуемым образом повлиять на результаты парламентских выборов. По мнению посла, правительство должно проявлять большую осторожность, игнорируя советы различных европейских институтов. „Мне весьма сложно поверить в то, что правительство действительно изменит это решение, потому что уже слишком поздно, это уже год выборов”, - сообщил дипломат. По его мнению, введение второго тура может оказать самое позитивное влияние в плане удовлетворения желания граждан.