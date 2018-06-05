Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Смешанная система с первого тура может обеспечить социалистам конституционное большинство

    05.06.2018 15:09 TVC21 Новости - Политика

    Председатель партии «Действие и Солидарность» Майя Санду вместе с членом Постоянного национального бюро ПДС Сергеем Литвиненко в ходе пресс-конференции рассказали о недостатках новой смешанной избирательной системы по итогам местных выборов в Кишиневе.

    «Год назад Демократическая партия и ПСРМ ввели новую избирательную систему. Они сделали это, несмотря на наши протесты. Тогда нам они говорили, что новый закон позволит следующему парламенту быть ближе к людям, а западным партнерам ДПМ говорила, что это нужно, чтобы предотвратить приход к власти ПСРМ. Если проанализировать результаты выборов в Кишиневе, видно, что, наоборот, эта система является очень непредставительной. Система не отражает волеизъявление граждан, потому что в тех населенных пунктах, где люди голосуют за проевропейские силы, при новой системе голоса распределятся иначе», – заявила Санду.

    Сергей Литвиненко рассказал о результатах парламентских выборов при смешанной системе. «Система предусматривает, что выборы в избирательных округах проводятся в один тур. Если принять во внимание результаты местных выборов в Кишиневе, мы можем констатировать, что эта система очень вредна для Республики Молдова. Несмотря на то, что проевропейские кандидаты набрали больше процентов, при смешанной системе 9 из 11 округов отойдут ПСРМ. Если в случае социалистов число мандатов увеличивается, в случае проевропейцев число мандатов уменьшается. Даже если большинство граждан на местных выборах проголосовали бы за представителя проевропейской партии, 80 процентов получит ПСРМ. В случае, если бы речь шла о системе с 2 турами, то ситуация была бы иной. Смешанная избирательная система в один тур полностью непредставительна и выгодна только ПСРМ», – уточнил он.

     

       

       

       

       

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