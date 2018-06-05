Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Я намерен вернуться в Молдову, чтобы свергнуть власть

    05.06.2018 12:08 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер политической партии „Наша партия” Ренато Усатый заявляет о своём намерении вернуться в Республику Молдова для участия в парламентских выборах, которые состоятся этой осенью. Заявление было сделано на одном из частных телеканалов.

    Ренато Усатый намерен приехать в Молдову „чтобы свергнуть власть”. „На следующих выборах мы наберём минимум 20%. Если я приеду и свергну власть, мы получим большинство. Всё очень просто”, - говорит Ренато Усатый.

    Лидер ППНП утверждает, что в парламенте следующего созыва он будет вести переговоры только с теми партиями, которые выступают против нынешнего режима. Ренато Усатый также сообщил, что он был исключён из списка разыскиваемых Интерполом лиц и теперь имеет возможность отправиться в любую точку мира.

     

       

       

       

       

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