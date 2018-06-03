Андрей Нэстасе - новый примар Кишинева

По итогам подсчета 100% голосов в Кишиневе председатель партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе заручился поддержкой большинства жителей столицы.

За него, по предварительным данным, отдали свои голоса около 52,57% избирателей, за Чебана - 47,43%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

К урнам для голосования в Кишиневе пришли более 248 тысяч человек, что составляет 39,12% от общего числа избирателей.

На сегодняшних выборах самые высокие показатели по явке обеспечили пожилые люди в возрасте от 70 лет. Молодые люди пассивно участвовали в голосовании.

Срок полномочий новоизбранного примара продлится один год, до всеобщих местных выборов 2019 года.