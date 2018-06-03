Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе - новый примар Кишинева

    03.06.2018 23:01 TVC21 Новости - Политика

    По итогам подсчета 100% голосов в Кишиневе председатель партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе заручился поддержкой большинства жителей столицы.

    За него, по предварительным данным, отдали свои голоса около 52,57% избирателей, за Чебана - 47,43%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

    К урнам для голосования в Кишиневе пришли более 248 тысяч человек, что составляет 39,12% от общего числа избирателей.

    На сегодняшних выборах самые высокие показатели по явке обеспечили пожилые люди в возрасте от 70 лет. Молодые люди пассивно участвовали в голосовании.

    Срок полномочий новоизбранного примара продлится один год, до всеобщих местных выборов 2019 года.

     

       

       

       

       

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