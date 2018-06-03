Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Я проголосовал, чтобы прекратить нестабильность в мэрии

    03.06.2018 10:58 TVC21 Новости - Политика

    Председатель парламента Андриан Канду принял участие в выборах мэра столицы. Андриан Канду отметил, что выбор кандидата был не из лёгких, поскольку в течение избирательной компании борьба больше затрагивала политические аспекты.

    Он выразил надежду, что мэрией станет управлять человек, который в первую очередь будет заботиться о городе.

    «Я проголосовал, чтобы прекратить нестабильность в мэрии, поскольку в мэрии у нас было всё что угодно, кроме эффективной работы», - сказал спикер парламента.

    Андриан Канду также отметил, что выбор кандидата был не из лёгких, поскольку в течение избирательной компании борьба больше затрагивала политические аспекты, нежели интересы города. Особенно это проявлялось в последнюю неделю перед выборами.

    «Всё же надеюсь, после того, как будут оглашены результаты и мэр вступит в должность, мы жители Кишинёва почувствуем, что мэрия начала проявлять заботу о городе» - отметил Андриан Канду.

    Напомним, ни один из кандидатов на пост мэра Кишинева не набрал более 50% голосов избирателей в первом туре. Согласно Кодексу о выборах, во втором туре победит кандидат, набравший больше голосов независимо от явки. Если голоса распределятся поровну, победителем будет считаться тот, кто набрал больше в первом туре.

     

       

       

       

       

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