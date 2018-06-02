Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • На экс-лидера Приднестровья завели дело по статье «мошенничество»

    02.06.2018 10:55 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    В Следственном комитете непризнанной ПМР  возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего Президента Евгения Шевчука. На этот раз по статье «Мошенничество».

    По материалам Следственного комитета, бывший президент участвовал в сложной преступной схеме, в результате чего с Бендерского комбината хлебопродуктов было похищено почти 30 миллионов рублей.

    Как установило следствие, в 2014 и 2015 годах Евгений Шевчук вместе с другими фигурантами дела организовал схему по хищению государственных денег. Евгений Шевчук оказал давление на Арбитражный суд, который очень быстро принял решение о взыскании с Бендерского комбината хлебопродуктов, к тому моменту это было уже госпредприятие, задолженности в 30 миллионов рублей в пользу одной из фирм. В конце 2014 года Евгений Шевчук, пользуясь своим должностным влиянием, обеспечил выдачу Сбербанком кредита комбинату хлебопродуктов на погашение этого долга. Причём кредит не был ничем обеспечен. Комбинат перечислил эти деньги фирме, которая через оффшоры их обналичила. Сумма составила 2,5 миллиона долларов. 600 тысяч достались неустановленному следствием лицу. А почти два миллиона долларов были переданы лично Евгению Шевчуку. Как установило следствие, бывший президент назначил встречу за городом и лично получил деньги в картонной коробке стодолларовыми купюрами.

    По статье «мошенничество» Шевчуку грозит срок от семи до 12 лет. Ранее на бывшего президента уже было заведено шесть уголовных дел за взятки, контрабанду, превышение должностных полномочий. До суда пока дошло одно дело, которое объединяет несколько эпизодов: получение взяток и незаконное удержание 30% зарплат и пенсий. По закону, это дело можно рассматривать в заочном порядке, то есть в отсутствие подозреваемого. Остальные дела пока приостановлены, их возобновят в случае возвращения беглого президента в страну.

     

       

       

       

       

       

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