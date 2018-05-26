Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Иван Чебан: Нэстасе рассматривает пост примара как площадка для дальнейшего прохождения в Парламент

    26.05.2018 16:10 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Кандидат на пост генерального примара муниципия Кишинев Иван Чебан считает, что необходимо решать проблемы города, а не заниматься в примарии геополитикой. Социалист утверждает, что именно поэтому его контркандидат Андрей Нэстасе избегает открытых дебатов. Об этом Чебан заявил, принимая участие в программе «Главное».

    «Мне очень жаль, что Андрей Нэстасе избегает от открытого разговора, не приходит на дебаты. Как только мы начинаем говорить о проблемах города он запускает свою пластинку Плахотнюк-бидон, Плахотнюк-олигарх. У меня вопрос, а кто в итоге ему оказал поддержку во втором туре: Лянкэ, Гимпу, Шалару? Мы с этими людьми боролись и боремся? А ты на сегодняшний день с кем пошел единым фронтом? С те, кто в коалиции с Плахотнюком?», - задался вопросом кандидат-социалист.

    Иван Чебан считает, что у  Нэстасе просто нет аргументов и он продолжает в этой кампании свой  геополитический дискурс, чтобы использовать эти выборы для достижения главной цели – провести свою партию на парламентских выборах в Парламент.

    «Я ему говорю о стоимости гикакалории – он мне бином-бином, а ему о тарифах – он мне русские танки. О каком городе мы говорим? О каких решениях и планах? На тв дебатах нам целой программы не хватит, чтобы обсудить толькот одну проблему – транспортную. О какой геополитике мы можем сейчас говорить?», - сказал Чебан.

    «Даже если Андрей Нэстасе не будет приходить на дебаты, мы будем приходить, разговаривать с людьми, отвечать на их вопросы. Людям не нужна политика, им нужно чтобы примар решал конкретные проблемы города и его жителей. А для Нэстасе этот пост – площадка для дальнейшего прохождения в Парламент», - заявил Иван Чебан.

    Обновлено ( 26.05.2018 16:56 )  

       

       

       

       

       

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