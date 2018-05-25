Игорь Додон высказался за укрепление сотрудничества с СНГ

Президент Молдовы Игорь Додон высказался за всестороннее укрепление сотрудничества Молдовы со странами СНГ.

Об этом он заявил на встрече в Санкт-Петербурге с генеральным секретарём Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрием Осиповым. Встреча состоялась в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.В ходе дискуссии, стороны обсудили взаимодействие между государствами Содружества Независимых Государств. В контексте глава государства высказался за всестороннее укрепление сотрудничества стран СНГ.

Президент Игорь Додон также отметил, что СНГ остаётся жизнеспособным механизмом, в рамках которого решается много важных вопросов.

«Поэтому я, и представители пропрезидентской Партии социалистов, участвовали, и будем участвовать во всех мероприятиях в рамках Содружества Независимых Государств» - заявил президент Молдовы.