Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон высказался за укрепление сотрудничества с СНГ

    25.05.2018 11:02 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон высказался за всестороннее укрепление сотрудничества Молдовы со странами СНГ.

    Об этом он заявил на встрече в Санкт-Петербурге с генеральным секретарём Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрием Осиповым. Встреча состоялась в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.В ходе дискуссии, стороны обсудили взаимодействие между государствами Содружества Независимых Государств. В контексте глава государства высказался за всестороннее укрепление сотрудничества стран СНГ.
    Президент Игорь Додон также отметил, что СНГ остаётся жизнеспособным механизмом, в рамках которого решается много важных вопросов.
    «Поэтому я, и представители пропрезидентской Партии социалистов, участвовали, и будем участвовать во всех мероприятиях в рамках Содружества Независимых Государств» - заявил президент Молдовы.

    Обновлено ( 25.05.2018 11:06 )  

       

       

       

       

       

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