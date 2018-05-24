Андрей Нэстасе отказался от участия в теледебатах с Иваном Чебаном

Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева. Ион Чебан рассказал, что на 24 мая заранее были запланированы дебаты на телеканале Pro TV

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«Договоренность о проведении этих дебатов с Лореной и Андреем была достигнута еще в воскресенье вечером. Узнал, что Андрей не будет присутствовать на них. Пусть объяснит, почему?», – написал кандидат-социалист.

Напомним, со времени начала предвыборной кампании перед вторым туром выборов Андрей Нэстасе до сих пор не вышел на открытые дебаты с Ионом Чебаном, несмотря на неоднократные его призывы.