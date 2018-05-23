Андриан Канду: Мы должны добиваться изменений, которые приведут к благополучию и вернут наших людей домой

Основной задачей депутатов должно стать благополучие граждан Республики Молдова, которое позволит вернуться многим людям домой. Такое заявление было сделано председателем Парламента Андрианом Канду в День Парламента.

По инициативе спикера парламента Андриана Канду на входе в зал пленарных заседаний парламента было установлено панно длиной более 5 метров и высотой в 3 м, на котором - 300 фотографий сельских людей. Панно называется «Я - твой голос». Появилось оно по случаю Дня парламента, который отмечается 23 мая. Именно в этот день в 1991 году бывшая МССР стала Республикой Молдова, а Верховный совет стал первым парламентом Республики Молдова.

Нынешнее руководство парламента считает, что это панно является голосом народа. «Каждый депутат, входя в зал заседаний, должен помнить о тех, на ком отразится его голос. Эти люди - единственные и настоящие хозяева Молдовы. Мы должны смотреть им в глаза и выполнять данные им обещания. Мы должны добиваться изменений, которые приведут к благополучию и вернут наших людей домой,» - заявил спикер Андриан Канду в День парламента.

«Порой, в разгар дебатов, и особенно, будучи разделёнными на политические группы, политики забывают, что народ их избрал не для борьбы против, а за - за то, чтобы каждый гражданин Молдовы жил достойно, и мог сам выбирать, как ему жить. Мы - единая команда, и цели у нас общие. Вместе, независимо от возраста, статуса и принципов, все мы - за Молдову», - добавил Андриан Канду.