Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин о краже миллиарда: Воры - на месте, но их некому ловить

    22.05.2018 13:07 TVC21 Новости - Политика

    Укравшие из банков Молдовы миллиард долларов сидят в президиумах правительства и парламента, но их некому ловить. Такое мнение высказал председатель Партии коммунистов, бывший президент Молдовы Владимир Воронин, выступая в программе "Главное".

    Комментируя ситуацию с «кражей века», он напомнил, что прошло уже 4 года, как был украден из банков миллиард, но Нацбанк Молдовы словно в рот воды набрал.

    «Так называемый отчет американской компании Kroll выслали им якобы в одном экземпляре, на одном языке, и все кто знает английский язык вдруг все забыли его. Не могут перевести документ. До сих пор никто, ни депутаты парламента, ни народ не видели этого отчета. Никто не знает, кто украл этот миллиард и всё тут», - отметил Владимир Воронин.

    Председатель ПКРМ сказал, что Нацбанк должен отвечать за произошедшее. «Предположим не этот руководитель, потому, что он пришел после этого всего, а тот, предыдущий, один из племянников Гимпу – Дрэгуцану. С ними вместе они украли миллиард. Все, кто сидят сейчас в правительстве, к примеру, эти два вице-премьера Лянкэ и Габурич. Они подписывали постановление о выделении из национального резерва денег якобы на спасение Banca de Economii. Один 9 с чем-то миллиардов леев, другой почти 6 млрд. леев. BEM с успехом «убили». Миллиарды леев исчезли. Вот это и есть тот миллиард долларов или евро, который они украли, и сейчас все ходят, смотрят друг на друга, и кричат громче всех: Держите вора! А чего его ловить, если они все сидят в президиумах правительства и парламента. Чего их ловить? Они - на месте. Только некому их ловить», - заключил лидер молдавских коммунистов.

    Обновлено ( 22.05.2018 13:14 )  

       

       

       

       

       

       

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