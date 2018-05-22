Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Чеботарь: Эти выборы стали проверкой перед парламентскими выборами

    22.05.2018 12:51 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь отметил, что победа Демпартии в четырех из пяти сел, где в воскресенье состоялись новые выборы мэров, показывает, что у партии есть сильные кандидаты.

    Чеботарь отметил, что эти выборы стали проверкой перед парламентскими выборами, которая позволила оценить потенциал и качество кандидатов.

    «Кандидаты ДПМ победили своих оппонентов из Партии социалистов, а также одного кандидата от Партии Платформа DA в первом туре. Мы хотели бы поблагодарить всех избирателей, которые приняли участие в выборах в воскресенье, и проголосовали за кандидатов на пост мэра. Мы также поздравляем наших коллег, которые стали мэрами. Это важный показатель для Демократической партии, мы предоставим им всю необходимую политическую поддержку, чтобы они имели возможность выполнить свои обязательства перед гражданами», - сказал Владимир Чеботарь.

    Глава предвыборного штаба ДПМ также прокомментировал выборы в Бельцах и Кишиневе, где у партии не было кандидатов.

    «В Бельцах выборы были выиграны с первого тура, и мы надеемся, что теперь будет положен конец нестабильности в мэрии, создавшее так много проблем для местных жителей в последнее время. Что касается мэрии Кишинева, как и ожидалось, здесь будет второй тур», - сказал вице- председатель ДПМ.

    Он также отметил нарушения, зафиксированные в предвыборной кампании в столице. По его словам, необходимо провести анализ, извлечь уроки из этой ситуации, а учреждения должны вести себя более жестко в правильном применении закона.

    Что касается второго тура выборов в столице, вице-председатель ДПМ сказал, что партия сделает все возможное, чтобы мобилизовать людей для голосования. «У ДПМ не было фаворитов на выборах в Кишиневе и Бельцах. Партия предоставила избирателям и своим партийным активистам право самостоятельно решать за кого голосовать. Что касается второго тура в Кишиневе, у нас есть решение, но мы не будем публично его оглашать, потому что не хотим, чтобы другие развратили послание к нашему партийному активу, как это бывает очень часто. Мы надеемся, что во втором туре будет лучшая явка, что предаст новому мэру еще большей легитимности и поддержки, а не только одной трети избирателей», - сказал Влад Чеботарь.

     

       

       

       

       

       

       

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