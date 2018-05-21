Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: В Молдове можно было назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран

    21.05.2018 15:52 TVC21 Новости - Политика

    В Молдове можно было назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран, но пока этот вариант невозможен в нашей стране по ряду причин. Такое мнение высказал председатель Партии коммунистов, бывший президент Молдовы Владимир Воронин, выступая в программе "Главное".

    Он отметил, что коммунисты изучали практику европейских стран, где мэры городов назначаются местными советами.  «Во многих европейских странах есть такая должность, как директор города, который назначается соответствующими советами городов. Вот избирается муниципальный совет, и он назначает этого директора. Но это в тех случаях, когда с демократией, с волеизъявлением граждан все в порядке. А когда у нас все фальсифицируется, все покупается, все продается, и этот примар будет марионеткой», - сказал Владимир Воронин.

    По его словам, примар в любом случае будет марионеткой, как бы его сейчас не избрали. «Если изберут, он все равно будет марионеткой. Но тогда это все – прямая дорога», - отметил лидер ПКРМ.

    «Если по-честному, по большому счету, то это правильно было бы назначать директора города, или назвать его как-то иначе, но он должен быть директор-хозяин города, и отчитываться перед назначившим его Муниципальным советом. Тогда эта логика работала бы, а не так как у нас сейчас: примар тянет в свою сторону, Муниципальный совет тянет в свою сторону. Что вы не видели все эти 10 лет что творил так называемый примар?», - задал риторический вопрос председатель ПКРМ.

     

       

       

       

       

       

       

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