Усатый: Мы доказали, что люди хотят изменить все, и в городе, и в стране

Владимир Воронин: В Молдове можно было назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран TVC21 Политика В Молдове можно было назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран, но пока этот вариант невозможен ...

Мунтяну и Шалару заявили о безусловной поддержке Андрея Нэстасе во втором туре выборов TVC21 Общество Бывший кандидат на пост примара Кишинева от Либеральной партии Валериу Мунтяну поддержит во втором туре выборов выдвиженца ...

Ион Чебан пригласил Андрея Нэстасе на публичные дебаты TVC21 Общество Ион Чебан, кандидат в генпримары от Партии социалистов Республики Молдова, поблагодарил всех жителей Кишинева, которые ... 22

Сильвия Раду подала в отставку с поста вице-примара TVC21 Общество Сильвия Раду объявила, что подала в отставку с должности вице-примара муниципия Кишинев. На своей странице в Facebook ... 28

В Бельцах с большим отрывом победил Николай Григоришин TVC21 Политика Кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин победил на выборах генерального примара муниципия Бельцы по итогам ... 163

Майя Санду: Я проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех нас TVC21 Общество Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех жителей ... 73

Михай Гимпу: Я проголосовал за то, чтобы вернуть демократию в примэрию муниципия Кишинев TVC21 Общество Лидер ЛП Михай Гимпу воспользовался своим правом голоса на выборах генпримара столицы Молдовы. Лидер ЛП Михай Гимпу ... 124

Игорь Додон: Призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов TVC21 Общество Игорь Додон приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики. ... 123