Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Владимир Воронин: В Молдове можно было назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран
    В Молдове можно было назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран, но пока этот вариант невозможен ...
    1
    Мунтяну и Шалару заявили о безусловной поддержке Андрея Нэстасе во втором туре выборов
    Бывший кандидат на пост примара Кишинева от Либеральной партии Валериу Мунтяну поддержит во втором туре выборов выдвиженца ...
    9
    Усатый: Мы доказали, что люди хотят изменить все, и в городе, и в стране
    Фото: TVC21 По итогам подсчета 100% голосов, кандидат «Нашей партии» Николай Григоришин победил на выборах мэра Бельц ...
    33
    Ион Чебан пригласил Андрея Нэстасе на публичные дебаты
    Ион Чебан, кандидат в генпримары от Партии социалистов Республики Молдова, поблагодарил всех жителей Кишинева, которые ...
    22
    Сильвия Раду подала в отставку с поста вице-примара
    Сильвия Раду объявила, что подала в отставку с должности вице-примара муниципия Кишинев.  На своей странице в Facebook ...
    28
    В Бельцах с большим отрывом победил Николай Григоришин
    Кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин победил на выборах генерального примара муниципия Бельцы по итогам ...
    163
    Майя Санду: Я проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех нас
    Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех жителей ...
    73
    Михай Гимпу: Я проголосовал за то, чтобы вернуть демократию в примэрию муниципия Кишинев
    Лидер ЛП Михай Гимпу воспользовался своим правом голоса на выборах генпримара столицы Молдовы.  Лидер ЛП Михай Гимпу ...
    124
    Игорь Додон: Призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов
    Игорь Додон  приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики. ...
    123
    Ренато Усатый: Я удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске
    Фото: TVC21 В пятницу во время выступления на бельцком марше «За честные выборы» Усатый рассказал, что он снят с ...
    235

    • Усатый: Мы доказали, что люди хотят изменить все, и в городе, и в стране

    21.05.2018 15:27 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    По итогам подсчета 100% голосов, кандидат «Нашей партии» Николай Григоришин победил на выборах мэра Бельц в первом туре с результатом 61,74% голосов избирателей.

    В своем видеообращение лидер "Нашей партии" Ренато Усатый поблагодарил бельчан.

    "Григоришин набрал 60%, представьте себе, если бы я выдвинулся повторно. Это серьезная победа, все хотят изменений, хотят видеть честность, а не размалеванные лица, которые дурят людей обещаниями, фотосессиями и потом занимаются личным бизнесом", сказал лидер "Нашей партии".

     

       

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca