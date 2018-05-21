Усатый: Мы доказали, что люди хотят изменить все, и в городе, и в стране

Фото: TVC21
По итогам подсчета 100% голосов, кандидат «Нашей партии» Николай Григоришин победил на выборах мэра Бельц в первом туре с результатом 61,74% голосов избирателей.
В своем видеообращение лидер "Нашей партии" Ренато Усатый поблагодарил бельчан.
"Григоришин набрал 60%, представьте себе, если бы я выдвинулся повторно. Это серьезная победа, все хотят изменений, хотят видеть честность, а не размалеванные лица, которые дурят людей обещаниями, фотосессиями и потом занимаются личным бизнесом", сказал лидер "Нашей партии".