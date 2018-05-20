В Бельцах с большим отрывом победил Николай Григоришин

Кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин победил на выборах генерального примара муниципия Бельцы по итогам обработки 100% бюллетеней с 61,74% голосов.
Второе место с результатом 19,17% занял выдвиженец от Партии социалистов Александр Усатый. Тройку лидеров замыкает представитель партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Арина Спэтару - 6,12%
За ней следуют претендент от политического формирования "Шор" Павел Вережану с 5,76% и кандидат партии Национального единства Серджиу Бурлаку - 3,98%
Остальные претенденты набрали около одного процента голосов.