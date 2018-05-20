Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Бельцах с большим отрывом победил Николай Григоришин
    Кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин победил на выборах генерального примара муниципия Бельцы по итогам ...
    41
    Майя Санду: Я проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех нас
    Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех жителей ...
    49
    Михай Гимпу: Я проголосовал за то, чтобы вернуть демократию в примэрию муниципия Кишинев
    Лидер ЛП Михай Гимпу воспользовался своим правом голоса на выборах генпримара столицы Молдовы.  Лидер ЛП Михай Гимпу ...
    78
    Игорь Додон: Призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов
    Игорь Додон  приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики. ...
    75
    Ренато Усатый: Я удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске
    Фото: TVC21 В пятницу во время выступления на бельцком марше «За честные выборы» Усатый рассказал, что он снят с ...
    187
    Виктор Чобану: У Андрея Нэстасе высокий негативный рейтинг
    У кандидата от партии Платформа «Достоинство и правда» на должность мэра Кишинева Андрея Нэстасе нет шансов пройти ...
    161
    Вадим Красносельский: Никто к политическому урегулированию пока не готов
    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский убежден, что ни о каком политическом урегулировании конфликта с Кишиневом ...
    152
    Андрей Нэстасе объявил, что хочет построить арену в Кишиневе
    В ходе пресс-конференции кандидат от Платформы «Достоинство и правда» на должность мэра столицы Андрей Нэстасе ...
    150
    Майя Санду: На парламентских выборах не будет независимых кандидатов
    На парламентских выборах в текущем году не будет никаких независимых кандидатов. В депутаты будут баллотироваться по ...
    179
    Мариан Лупу: Брюссель должен знать о достижениях Молдовы
    Брюссель должен знать о достижениях Молдовы, чтобы наша страна получила поддержку в процессе внедрения Соглашения об ...
    302

    • В Бельцах с большим отрывом победил Николай Григоришин

    20.05.2018 23:56 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин победил на выборах генерального примара муниципия Бельцы по итогам обработки 100% бюллетеней с 61,74% голосов.

    Второе место с результатом 19,17% занял выдвиженец от Партии социалистов Александр Усатый. Тройку лидеров замыкает представитель партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Арина Спэтару - 6,12%

    За ней следуют претендент от политического формирования "Шор" Павел Вережану с 5,76% и кандидат партии Национального единства Серджиу Бурлаку - 3,98%

    Остальные претенденты набрали около одного процента голосов.

     

       

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca