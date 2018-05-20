В Бельцах с большим отрывом победил Николай Григоришин TVC21 Политика Кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин победил на выборах генерального примара муниципия Бельцы по итогам ... 41

Майя Санду: Я проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех нас TVC21 Общество Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду проголосовала за человека, который будет работать в интересах всех жителей ... 49

Михай Гимпу: Я проголосовал за то, чтобы вернуть демократию в примэрию муниципия Кишинев TVC21 Общество Лидер ЛП Михай Гимпу воспользовался своим правом голоса на выборах генпримара столицы Молдовы. Лидер ЛП Михай Гимпу ... 78

Игорь Додон: Призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов TVC21 Общество Игорь Додон приветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики. ... 75

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Виктор Чобану: У Андрея Нэстасе высокий негативный рейтинг TVC21 Общество У кандидата от партии Платформа «Достоинство и правда» на должность мэра Кишинева Андрея Нэстасе нет шансов пройти ... 161

Вадим Красносельский: Никто к политическому урегулированию пока не готов TVC21 Общество Лидер Приднестровья Вадим Красносельский убежден, что ни о каком политическом урегулировании конфликта с Кишиневом ... 152

Андрей Нэстасе объявил, что хочет построить арену в Кишиневе TVC21 Общество В ходе пресс-конференции кандидат от Платформы «Достоинство и правда» на должность мэра столицы Андрей Нэстасе ... 150

Майя Санду: На парламентских выборах не будет независимых кандидатов TVC21 Политика На парламентских выборах в текущем году не будет никаких независимых кандидатов. В депутаты будут баллотироваться по ... 179