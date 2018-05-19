Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Я удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске

    19.05.2018 12:04 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    В пятницу во время выступления на бельцком марше «За честные выборы» Усатый рассказал, что он снят с международного розыска по линии Интерпола. «Это новость, которую я ждал больше 9-ти последних месяцев. Была проведена огромная работа за пределами Молдовы», - заявил Ренато Усатый.

    Позднее политик дал пояснения в социальной сети Фэйсбук. «Буквально за 40 минут до моего выступления Бельцах, на марше «За честные выборы» патриотически настроенные офицеры МВД сообщили мне хорошую новость. Эта новость хорошая для меня и очень плохая для их начальников и всего руководства Молдовы. Более девяти месяцев я ждал этого дня. В течение всего этого времени была проделана огромная работа моими адвокатами из Молдовы и Великобритании, которые должны были довести всю правду о беспредельном молдавском правосудии до всех международных организаций. Специальная комиссия Интерпола, в которую входят полицейские из разных стран мира, изучала все материалы моего уголовного дела в Молдове и основания для подачи меня в международный розыск. Сегодня, все страны мира входящие в Interpol, были уведомлены о том, что я полностью удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске по их линии», - написал Усатый.

     

       

       

       

       

       

       

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