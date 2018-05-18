Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: На парламентских выборах не будет независимых кандидатов

    18.05.2018 15:53 TVC21 Новости - Политика

    На парламентских выборах в текущем году не будет никаких независимых кандидатов. В депутаты будут баллотироваться по одномандатным округам либо люди из блока ПДС-ППДП вместе с гражданским обществом, либо из „блока коррумпированных”, то есть со стороны ДПМ и ПСРМ. Об этом заявила лидер Партии действия и солидарности Майя Санду на одном из частных телеканалов.

    Майя Санду утверждает, что позаботится о том, чтобы это сообщение было услышано и понято всеми избирателями.  „Не может власть оставаться на своем месте, если народ не поддерживает ее. Мы не должны позволить им остаться у власти вопреки воле народа”, - сказала лидер ПДС. По ее словам, в Молдове есть очень много людей, которые недовольны нынешней властью.

    Майя Санду утверждает, что в обществе установился некий страх, вызванный поведением властей. „Демократической партии удалось за эти два года внушить обществу это состояние страха, которое на президентских выборах не было таким сильным”, - заявила политик.

    Обновлено ( 18.05.2018 15:54 )  

       

       

       

       

       

       

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