Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мариан Лупу: Брюссель должен знать о достижениях Молдовы

    16.05.2018 16:05 TVC21 Новости - Политика

    Брюссель должен знать о достижениях Молдовы, чтобы наша страна получила поддержку в процессе внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС и сближения с европейским обществом. 

    Об этом заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Евронест Мариан Лупу, который в настоящее время возглавляет делегацию Кишинева в Брюсселе.

    Чиновник встретился с координатором по внешним связям в группе социал-демократов Кнутом Флекенштайном, который оценил реформы нашей страны. 

    «Соглашение об ассоциации становится все более и более ощутимым. Обязательство по европейской интеграции, которое взяли на себя проевропейские партии, продолжает реализоваться. Мы знаем о проблемах с президентом, которые иногда возникают, о проблемах между правительством и оппозицией, но видно, что эта страна предпринимает важные шаги к сближению с ЕС, и, тем не менее, нуждается в нашей поддержке», - сказал Кнут Флекенштейн.

    Беседа между двумя официальными лицами сосредоточилась  на продвижении пакета макроэкономической помощи, решениях и преимуществах для экспорта, а также на вопросе о положении молдаван, проживающих в европейских странах. Мариан Лупу утверждает, что такой диалог необходим для того, чтобы у депутатов Европарламента сложилось четкое и правильное мнение о ситуации в Молдове.

    «Республика Молдова должна быть заметна, власти должны быть видны, особенно здесь, в Брюсселе, чтобы представить реальную ситуацию в стране, прогрессы, которых мы добились, существующие проблемы, наши решения, потому что только так мы сможем построить надежное и устойчивое партнерство», - уточнил Мариан Лупу.

     

       

       

       

       

       

       

       

       

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