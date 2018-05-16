Мариан Лупу: Брюссель должен знать о достижениях Молдовы

Брюссель должен знать о достижениях Молдовы, чтобы наша страна получила поддержку в процессе внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС и сближения с европейским обществом.

Об этом заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Евронест Мариан Лупу, который в настоящее время возглавляет делегацию Кишинева в Брюсселе.

Чиновник встретился с координатором по внешним связям в группе социал-демократов Кнутом Флекенштайном, который оценил реформы нашей страны.

«Соглашение об ассоциации становится все более и более ощутимым. Обязательство по европейской интеграции, которое взяли на себя проевропейские партии, продолжает реализоваться. Мы знаем о проблемах с президентом, которые иногда возникают, о проблемах между правительством и оппозицией, но видно, что эта страна предпринимает важные шаги к сближению с ЕС, и, тем не менее, нуждается в нашей поддержке», - сказал Кнут Флекенштейн.

Беседа между двумя официальными лицами сосредоточилась на продвижении пакета макроэкономической помощи, решениях и преимуществах для экспорта, а также на вопросе о положении молдаван, проживающих в европейских странах. Мариан Лупу утверждает, что такой диалог необходим для того, чтобы у депутатов Европарламента сложилось четкое и правильное мнение о ситуации в Молдове.

«Республика Молдова должна быть заметна, власти должны быть видны, особенно здесь, в Брюсселе, чтобы представить реальную ситуацию в стране, прогрессы, которых мы добились, существующие проблемы, наши решения, потому что только так мы сможем построить надежное и устойчивое партнерство», - уточнил Мариан Лупу.