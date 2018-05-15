Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Майя Санду о статусе наблюдателя в ЕАЭС: Это предвыборный «козырь» ПСРМ
    Наделение Республики Молдова статусом наблюдателя при Евразийском союзе — «предвыборный козырь ПСРМ на предстоящих ...
    25
    Игорь Додон: Получение статуса наблюдателя позволит нам успешнее сотрудничать со странами ЕАЭС
    Президент Игорь Додон приветствовал предоставление Молдове статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе ...
    24
    Кирилл Габурич распорядился решить проблему жителей села Слобозия Маре
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич принял к сведению проблему местных жителей села Слобозия ...
    24
    Андриан Канду: Додон не может принимать решение об изменении курса страны
    Соглашения, касающиеся внешней политики и обязательств страны по отношению к другим странам, должны быть одобрены парламентом ...
    95
    Валерий Гилецки: Власть постоянно корректирует законодательство для безопасности граждан
    Развитие связанных с обороной отношений с демократическими государствами является приоритетом для Республики Молдова. ...
    46
    Группа творческих деятелей выступила в поддержку Андрея Нэстасе на выборах
    Группа творческих деятелей выразила свою поддержку кандидатуре Андрея Нэстасе на выборах 20 мая, подписав соответствующее ...
    46
    Павел Филип: Макрофинансовая помощь ЕС является принципиальным делом
    Республика Молдова справляется с финансовой точки зрения, в бюджете есть достаточно денег. Однако получение макрофинансовой ...
    69
    Для выборов генпримара Кишинева отпечатают более 600 тысяч бюллетеней
    Фото: TVC21 Избирательный совет Муниципального избирательного округа установил, что для выборов от 20 мая текущего года ...
    108
    Андриан Канду: Евросоюз является самой грандиозной моделью развития в мире
    Фото: TVC21 Евросоюз является самой грандиозной и амбициозной моделью развития в мире, а ежегодно организуемый в РМ Европейский ...
    160
    Майя Санду пригласила премьер-министра Павла Филипа на дебаты
    Лидер ПДС Майя Санду пригласила премьера Павла Филипа на теледебаты, чтобы ответить гражданам страны, если власть может ...
    244

    • Андриан Канду: Додон не может принимать решение об изменении курса страны

    15.05.2018 18:28 TVC21 Новости - Политика

    Соглашения, касающиеся внешней политики и обязательств страны по отношению к другим странам, должны быть одобрены парламентом Республики Молдова и правительством, в противном случае они недействительны.

    Об этом заявил сегодня председатель парламента Андриан Канду после заявления президента Игоря Додона о возможном получении Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

    Председатель парламента подчеркнул, что ни парламент, ни правительство не подавали заявки в Евразийский экономический союз, и не просили о предоставлении какого-либо статуса, установленного законом.

    «В этих условиях Игорь Додон и ПСРМ - это те, кто получили статус наблюдателя, а категорически не государство Республика Молдова. Наша страна полностью привержена сотрудничеству с Европейским союзом, а европейский путь является единственным стратегическим направлением развития страны, предоставляющим шансы на успех и стабильность для поколений. Поэтому мы инициировали процедуру по изменению Конституции для введения европейского вектора в качестве единственного варианта развития в рамках законных положений. Ни Игорь Додон, ни другой сановник не может без поддержки парламента, принять решение об изменении курса Республики Молдова», - отметил Андриан Канду.

     

       

       

       

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca