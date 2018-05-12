Владимир Воронин: ПКРМ не вступит в союз ни с ДПМ, ни с ПСРМ в следующем парламенте

Партия коммунистов не будет вступать в союз в следующем парламенте ни с Демократической партией, ни с Партией социалистов. Об этом заявил лидер коммунистов Владимир Воронин в рамках передачи „Пятница с Анатолием Голя”.

Владимир Воронин утверждает, что его партия обязательно будет участвовать в парламентских выборах, даже если не приняла участие ни в последних президентских выборах, ни в новых местных выборах, которые состоятся 20 мая в муниципиях Кишинев и Бэлць. ПКРМ надеется получить максимально много голосов. „Еще четыре года хаоса в стране, и я не знаю, если кто-то сможет что-то сделать в Молдове. И страну не смогут спасти ни европейцы, ни кредиты”, - отметил политик.

Владимир Воронин говорит, что готов занимать и должность премьер-министра, и любую другую важную должность. На вопрос, как будет строить отношения с Владимиром Плахотнюком, лидер коммунистов сказал, что решит это после выборов.

Вместе с тем, лидер коммунистов утверждает, что новые выборы в Кишиневе не должны были быть организованы сейчас, и призывает население игнорировать их. „Не должны проводиться выборы сейчас, потому что в законодательстве написано, что примар избирается на четыре года. Четыре года мандата последнего выбранного примара истекают через год. Почему проводятся выборы сейчас?”,- спросил Владимир Воронин. По его словам, если примар ушел в отставку, существует целый аппарата примэрии, который должен обеспечить администрирование учреждения до следующих выборов.