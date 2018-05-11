Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Павел Филип: Макрофинансовая помощь ЕС является принципиальным делом
    Республика Молдова справляется с финансовой точки зрения, в бюджете есть достаточно денег. Однако получение макрофинансовой ...
    41
    Для выборов генпримара Кишинева отпечатают более 600 тысяч бюллетеней
    Фото: TVC21 Избирательный совет Муниципального избирательного округа установил, что для выборов от 20 мая текущего года ...
    60
    Андриан Канду: Евросоюз является самой грандиозной моделью развития в мире
    Фото: TVC21 Евросоюз является самой грандиозной и амбициозной моделью развития в мире, а ежегодно организуемый в РМ Европейский ...
    98
    Майя Санду пригласила премьер-министра Павла Филипа на дебаты
    Лидер ПДС Майя Санду пригласила премьера Павла Филипа на теледебаты, чтобы ответить гражданам страны, если власть может ...
    204
    Владимир Воронин: ПКРМ не вступит в союз ни с ДПМ, ни с ПСРМ в следующем парламенте
    Партия коммунистов не будет вступать в союз в следующем парламенте ни с Демократической партией, ни с Партией социалистов. ...
    234
    Траян Бэсеску о решении АП: Я не из тех, кто так легко сдается
    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску прокомментировал решение Апелляционной палаты, которая накануне оставила в ...
    248
    Андриан Канду: До конца нынешней сессии парламента мы примем решение, которым установим дату парламентских выборов-2018
    Парламент определит дату парламентских выборов к концу нынешней сессии. Об этом заявил председатель парламента Андриан ...
    123
    Михай Гимпу – Павлу Филипу: Если бы вы были от либералов, были бы премьер-министром
    Фото: TVC21 Председатель Либеральной Партии похвалил премьер-министра Павла Филипа на заседании Парламента, где он представлял ...
    295
    Илан Шор пригрозил протестами, если его кандидата на пост мэра Кишинева исключат из гонки
    Партия «Шор» пригрозила уличными протестами в связи с возможным исключением из борьбы за пост мэра Кишинева кандидата ...
    128
    Павел Филип: Мы проведем реформу местной публичной администрации до 2020 года
    Премьер-министр Павел Филип сообщил, что реформа местной публичной администрации будет проведена до 2020 года. Об этом ...
    122

    • Михай Гимпу – Павлу Филипу: Если бы вы были от либералов, были бы премьер-министром "во!”

    11.05.2018 12:44 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель Либеральной Партии похвалил премьер-министра Павла Филипа на заседании Парламента, где он представлял отчет о деятельности правительства.

    Михай Гимпу высоко оценил работу премьер-министра, выразив сожаления, что он не от Либеральной Партии.

    "Если бы вы были от либералов, были бы премьер-министром "во!", но так как вы из ДПМ, sorry", - сказал Михай Гимпу.  Заявление Гимпу вызвало улыбку в зале.

    Шутливый тон был поддержан и спикером Парламента. "Вы поняли, премьер-министр, что вы "во!", но есть политическая проблема", - подытожил председатель парламента Андриан Канду.

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca