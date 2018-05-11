Михай Гимпу – Павлу Филипу: Если бы вы были от либералов, были бы премьер-министром

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Председатель Либеральной Партии похвалил премьер-министра Павла Филипа на заседании Парламента, где он представлял отчет о деятельности правительства.

Михай Гимпу высоко оценил работу премьер-министра, выразив сожаления, что он не от Либеральной Партии.

"Если бы вы были от либералов, были бы премьер-министром "во!", но так как вы из ДПМ, sorry", - сказал Михай Гимпу. Заявление Гимпу вызвало улыбку в зале.

Шутливый тон был поддержан и спикером Парламента. "Вы поняли, премьер-министр, что вы "во!", но есть политическая проблема", - подытожил председатель парламента Андриан Канду.