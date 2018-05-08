Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Плахотнюк попросил коллег-депутатов как можно быстрее согласовать и утвердить дату парламентских выборов

    08.05.2018 13:34 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк попросил коллег-депутатов как можно быстрее согласовать и утвердить дату парламентских выборов, которые возможно состоятся осенью этого года.

    «Во-первых, попросил коллег-депутатов обсудить с фракциями, согласовать дату проведения выборов и проголосовать за нее в парламенте как можно быстрее. Во-вторых, проанализировали множество предложений, в том числе от гражданского общества, а также от диаспоры», — сказал лидер Демпартии.

    По его словам, эти предложения касаются демократического укрепления выборов, предотвращения каких-либо нарушений, нетранспарентного финансирования и других незаконных действий в этой электоральной кампании.

    «Исходя из этого, я попросил коллег по парламенту сформировать рабочую группу для организации выборов демократическим и транспарентным путем. Эта группа представит открытую платформу, в которую пригласят оппозиционные партии, гражданское общество и ответственные за организацию этих выборов ведомства», — добавил лидер демократов.

    Он пояснил, что спикер парламента Андриан Канду должен осуществить необходимые запросы для создания соответствующей платформы.

    «Она (платформа) будет работать столько времени, сколько потребуется. Мы, как партия, сделаем все необходимое, чтобы электоральный процесс этой осени был корректным и демократическим», — добавил Плахотнюк.

    Глава Демпартии также подчеркнул, что за ходом проведения выборов будут следить международные наблюдатели, местные и иностранные представители гражданского общества.

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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