Юрие Лянкэ: Заседание Совета ассоциации ЕС–Молдова прошло на беспрецедентном представительском уровне

Заседание Совета ассоциации Республика Молдова–Европейский союз, состоявшееся на прошлой неделе в Брюсселе, прошло на беспрецедентном представительском уровне. Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ.

Юрие Лянкэ считает, что это заседание Совета следует рассматривать в более широком контексте происходящих в стране событий. Вице-премьер утверждает, что за последнее время отношения между ЕС и Молдовой активизировались, в том числе и на политическом уровне. По его словам, важен уровень участников этого заседания. „Тот факт, что участвовали как госпожа Могерини, которая является вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, так и господин Хан, комиссар по вопросам расширения и соседства, является, насколько мне известно, вещью беспрецедентной. Как правило, уровень был гораздо ниже”, - говорит Юрие Лянкэ. По словам вице-премьера, это может означать, что Республика Молдова ещё более значима для Европейского союза, чем раньше.

Заседание Совета ассоциации Республика Молдова – Европейский союз состоялось в Брюсселе в четверг, 3 мая. Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан по окончании заседания заявил, что Молдове предстоит выполнить ещё два условия для того, чтобы получить первый транш в счёт предоставляемой Европейским союзом макрофинансовой помощи, совокупный размер которой составляет 100 миллионов евро. Первое условие касается полной работоспособности Национального органа по неподкупности, второе – принятия дополнительного бюджета для антикоррупционных учреждений, чтобы они могли функционировать.