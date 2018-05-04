Андриан Канду: Я ближе к Плахотнюку, возможно, именно я должен был стать главой СИБ

После утверждения в Парламенте кандидатуры Василия Ботнарь главой Службы информационной безопасности, спикер Андриан Канду сделал ряд заявлений для прессы. На вопрос о том, был ли Ботнарь назначен на должность благодаря приближенности к главе ДПМ, Канду не сумел развернуто ответить.

"Как это между собой связано? Я ближе к Плахотнюку, возможно, именно я должен был стать главой СИБ. Никогда не поздно, но сегодня позвольте представить команде нового главу", заявил Канду.

Василий Ботнарь в период с 2010 по 2013 год он был депутатом по спискам ДПМ и с 31 мая 2013 года по 30 июля 2015 года - министром транспорта и дорожной инфраструктуры в правительстве Габурича.