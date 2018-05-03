Дмитрий Дьяков: Последние контакты молдавских властей с Брюсселем проходили в довольно оптимистичном ключе

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Павел Филип: Макрофинансовая помощь ЕС является принципиальным делом
    Республика Молдова справляется с финансовой точки зрения, в бюджете есть достаточно денег. Однако получение макрофинансовой ...
    41
    Для выборов генпримара Кишинева отпечатают более 600 тысяч бюллетеней
    Фото: TVC21 Избирательный совет Муниципального избирательного округа установил, что для выборов от 20 мая текущего года ...
    60
    Андриан Канду: Евросоюз является самой грандиозной моделью развития в мире
    Фото: TVC21 Евросоюз является самой грандиозной и амбициозной моделью развития в мире, а ежегодно организуемый в РМ Европейский ...
    99
    Майя Санду пригласила премьер-министра Павла Филипа на дебаты
    Лидер ПДС Майя Санду пригласила премьера Павла Филипа на теледебаты, чтобы ответить гражданам страны, если власть может ...
    204
    Владимир Воронин: ПКРМ не вступит в союз ни с ДПМ, ни с ПСРМ в следующем парламенте
    Партия коммунистов не будет вступать в союз в следующем парламенте ни с Демократической партией, ни с Партией социалистов. ...
    234
    Траян Бэсеску о решении АП: Я не из тех, кто так легко сдается
    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску прокомментировал решение Апелляционной палаты, которая накануне оставила в ...
    248
    Андриан Канду: До конца нынешней сессии парламента мы примем решение, которым установим дату парламентских выборов-2018
    Парламент определит дату парламентских выборов к концу нынешней сессии. Об этом заявил председатель парламента Андриан ...
    123
    Михай Гимпу – Павлу Филипу: Если бы вы были от либералов, были бы премьер-министром
    Фото: TVC21 Председатель Либеральной Партии похвалил премьер-министра Павла Филипа на заседании Парламента, где он представлял ...
    295
    Илан Шор пригрозил протестами, если его кандидата на пост мэра Кишинева исключат из гонки
    Партия «Шор» пригрозила уличными протестами в связи с возможным исключением из борьбы за пост мэра Кишинева кандидата ...
    128
    Павел Филип: Мы проведем реформу местной публичной администрации до 2020 года
    Премьер-министр Павел Филип сообщил, что реформа местной публичной администрации будет проведена до 2020 года. Об этом ...
    122

    • Дмитрий Дьяков: Последние контакты молдавских властей с Брюсселем проходили в довольно оптимистичном ключе

    03.05.2018 10:36 TVC21 Новости - Политика

    В сегменте европейской интеграции Республика Молдова не имеет особых задолженностей. Об этом заявил почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков на одном из частных телеканалов.

    По его словам, последние контакты молдавских властей с Брюсселем проходили в довольно оптимистичном ключе. Брюссель очень внимательно следит за списком обязательств, взятых Республикой Молдова. По словам Дьякова, важно, чтобы в сегменте европейской интеграции не было больших задолженностей, которые могли бы показать власти с негативной стороны. „У нас нет таких проблем, но то, что есть вопросы, которые стороны обсуждают конструктивно, является нормальным”, - заявил почетный председатель ДПМ, ссылаясь на переговоры молдавских властей с представителями Европейского союза.

    Почетный председатель ДПМ добавил, что Республика Молдова должна работать по всем направлениям, и нет идеальных областей. „Мы заинтересованы в том, чтобы дискуссии были принципиальными, открытыми, потому что, в конце концов, это помогает и нам увидеть яснее, какие есть проблемы, на которые мы должны сосредоточить внимание”, - заявил Дьяков.

    Отвечая на вопрос о миграции депутатов из одной партии в другую, почетный председатель ДПМ отметил, что ему не нравится этот процесс, но так как это не запрещено законодательством, явление не может быть осуждено. „Депутаты не уходят просто из своих фракций. Они уходят, потому что не могут реализовать себя, потому что партии теряют свое влияние, а люди хотят развиваться”, - сказал депутат ДПМ

    Политик добавил, что на парламентских выборах этого года ДПМ обязательно пройдет в следующий парламент. Кроме того, будет участвовать в переговорах по формированию парламентского большинства.

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca