Дмитрий Дьяков: Последние контакты молдавских властей с Брюсселем проходили в довольно оптимистичном ключе

В сегменте европейской интеграции Республика Молдова не имеет особых задолженностей. Об этом заявил почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков на одном из частных телеканалов.

По его словам, последние контакты молдавских властей с Брюсселем проходили в довольно оптимистичном ключе. Брюссель очень внимательно следит за списком обязательств, взятых Республикой Молдова. По словам Дьякова, важно, чтобы в сегменте европейской интеграции не было больших задолженностей, которые могли бы показать власти с негативной стороны. „У нас нет таких проблем, но то, что есть вопросы, которые стороны обсуждают конструктивно, является нормальным”, - заявил почетный председатель ДПМ, ссылаясь на переговоры молдавских властей с представителями Европейского союза.

Почетный председатель ДПМ добавил, что Республика Молдова должна работать по всем направлениям, и нет идеальных областей. „Мы заинтересованы в том, чтобы дискуссии были принципиальными, открытыми, потому что, в конце концов, это помогает и нам увидеть яснее, какие есть проблемы, на которые мы должны сосредоточить внимание”, - заявил Дьяков.

Отвечая на вопрос о миграции депутатов из одной партии в другую, почетный председатель ДПМ отметил, что ему не нравится этот процесс, но так как это не запрещено законодательством, явление не может быть осуждено. „Депутаты не уходят просто из своих фракций. Они уходят, потому что не могут реализовать себя, потому что партии теряют свое влияние, а люди хотят развиваться”, - сказал депутат ДПМ

Политик добавил, что на парламентских выборах этого года ДПМ обязательно пройдет в следующий парламент. Кроме того, будет участвовать в переговорах по формированию парламентского большинства.