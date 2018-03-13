Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк: Для Молдовы вывод иностранных войск с территории страны был и будет одним из главных приоритетов

    13.03.2018 16:10 TVC21 Новости - Политика

    Лидер демократов Влад Плахотнюк раскритиковал заявления спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини, вновь подтвердив, что «для Республики Молдова вывод российских войск с левобережья Днестра является одним из главных приоритетов».

    По словам Плахотнюка, заявления представителя ОБСЕ для одного российского пропагандистского телеканала могут свести на нет все результаты переговорного процесса за последние два года. «Мы понимаем заинтересованность ОБСЕ в поддержке, в том числе финансовой, со стороны России, но обращаем внимание, что подобные высказывания в Москве или любом другом месте, могут окончательно заблокировать и свести к нулю прогресс в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию», - заявил Плахотнюк.

    Лидер демократов уточнил, что и ранее были ситуации, когда «только из желания некоторых международных чиновников добиться формальных успехов бывали попытки навязать подписание документов в ущерб суверенитету Республики Молдова».

    «Непонятно почему сейчас, когда мы впервые за последние 15 лет добились настоящих результатов, наши усилия подрываются такого рода заявлениями. Для Молдовы вывод иностранных войск с территории страны был и будет одним из главных приоритетов, и мы надеемся, что эта наша цель найдет поддержку всего мирового сообщества, и Российской Федерации в том числе», - заявил  Плахотнюк.

    На прошлой неделе, во время визита в Москву, спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини в интервью для российского телеканала заявил, что «требование Молдовы о выводе российских войск с территории страны оторвано от реальности».

     

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